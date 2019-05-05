Календарь 2020 по месяцам с полями для записей

Календарь 2020 год по месяцам уже готов для скачивания и распечатки. Я уже не первый год готовлю календарики в виде сетки (таблицы) с ячейками для вашего удобства. В пустых квадратах легко оставлять пометки с напоминаниями о важных встречах, событиях, задачах. Вы не пропустите дни Рождения друзей и близких. Коллеги будут знать вас, как пунктуального работника. Я специально сделала цифры не очень крупными, чтобы для ваших записей оставалось больше места.

Описание (общая информация) о файле: простой, без лишних деталей, черно-белый с красными выходными. Язык: русский. Каждый месяц на отдельном листе. Формат А4, горизонтальный (ориентация альбомная). Белый фон. Серым выделена плашка дней недели, которая располагается в верхней части листа. Качество: 300 dpi, размеры 3502 x 2474 px. Формат каждого листа — JPEG.

Внимание! Чтобы распечатать отдельный лист, нажмите на выбранный месяц — в новом окне откроется изображение в полном размере. Сохраните оттуда на свой компьютер, после чего можете распечатать.

Если вы хотите распечатать целиком, то нажмите на кнопку «Скачать» для сохранения в формате PDF, размер 1 Mb.



Похожие темы:

Представлены месяцы: