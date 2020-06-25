Датированный ежедневник на 2021 год, в котором удобно планировать свою жизнь, вы можете скачать с этой страницы. Листы вертикальные, подходят для печати на формате А4. Каждая страница разлинована и имеет шкалу времени. В верхней части - миниатюры месячных календарей на текущий и последующий месяцы. Данные шаблоны вам помогут планировать дела и быть успешным.

Я разбила файл по месяцам для удобства скачивания. Каждый день (дата) на отдельном листе.

Смотрите также календарь на 2021 год онлайн

Январь

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Февраль

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Март

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Апрель

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Май

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Июнь

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Июль

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Август

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Сентябрь

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Октябрь

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Ноябрь

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Декабрь

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