2021 год - год белого металлического Быка, и чтобы следовать китайским традициям, которые так прижились в нашей стране, мы опубликуем календарь с этим величавым и грозным животным.
Настенный
Посмотрите на настенный календарь 2021 год с Быком. В центре файла - корова с быком, по краям - календарная сетка. Все выполнено в одной цветовой гамме. Формат - PDF, распечатать на А3. Размер 23,9 Mb.
Настольный
На своем столе каждый хочет иметь символ 2021 года. Это принесет удачу в делах и творчестве. Непременно скачайте и распечатайте его.
Описание:
- горизонтальный,
- предназначен для печати в формате А4,
- Разрешение 300dpi,
- JPEG,
- прикольный клипарт,
- без отметки праздничных и выходных дней.