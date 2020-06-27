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Календарь 2021 - год Быка

2021 год - год белого металлического Быка, и чтобы следовать китайским традициям, которые так прижились в нашей стране, мы опубликуем календарь с этим величавым и грозным животным.

Настенный

Посмотрите на настенный календарь 2021 год с Быком. В центре файла - корова с быком, по краям - календарная сетка. Все выполнено в одной цветовой гамме. Формат - PDF, распечатать на А3. Размер 23,9 Mb.

календарь 2021 с быком

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Настольный

На своем столе каждый хочет иметь символ 2021 года. Это принесет удачу в делах и творчестве. Непременно скачайте и распечатайте его.

Описание:

  • горизонтальный,
  • предназначен для печати в формате А4,
  • Разрешение 300dpi,
  • JPEG,
  • прикольный клипарт,
  • без отметки праздничных и выходных дней.

настольный календарь 2021 с быком

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