ГлавнаяКалендари2021

Календарь на 2021 в Word

Календари в Ворд пользуются популярностью у пользователей компьютеров. В большей степень это происходит по причине возможности редактирования Word-документов. Получая календарь в ворде, вы можете без труда настроить его внешний вид под ваши нужды. попробуйте наши новые файлы для учета времени. Вы можете их распечатать и повесить на стену или положить под стекло рабочего стола. 2021 год пойдет по заранее намеченному плану.

По месяцам

Календарь 2021 год в Ворд по месяцам

12 листов календаря, где каждый месяц расположен на отдельном листе пригодиться вам для ведения заметок 2021 года. Шрифт Mistral придает уникальный внешний вид документу. Шапка с названиями дней недели разноцветная, что делает шаблон не таким скучным.

Скачать

2021 год на одном листе

2021 год на одном листе ворд

Второй вариант календаря на 2021 год - с расположением всем месяцев года на одном листе формата А4. Белый фон, нумерация дней недели - отличительные черты документа. Лаконичная цветовая гамма и строгий стиль.

Скачать

Поделиться с друзьями:
Поделиться
Отправить
Класснуть
Ссылка на основную публикацию
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Adblock
detector