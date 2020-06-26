Календари в Ворд пользуются популярностью у пользователей компьютеров. В большей степень это происходит по причине возможности редактирования Word-документов. Получая календарь в ворде, вы можете без труда настроить его внешний вид под ваши нужды. попробуйте наши новые файлы для учета времени. Вы можете их распечатать и повесить на стену или положить под стекло рабочего стола. 2021 год пойдет по заранее намеченному плану.

По месяцам

12 листов календаря, где каждый месяц расположен на отдельном листе пригодиться вам для ведения заметок 2021 года. Шрифт Mistral придает уникальный внешний вид документу. Шапка с названиями дней недели разноцветная, что делает шаблон не таким скучным.

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2021 год на одном листе

Второй вариант календаря на 2021 год - с расположением всем месяцев года на одном листе формата А4. Белый фон, нумерация дней недели - отличительные черты документа. Лаконичная цветовая гамма и строгий стиль.

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