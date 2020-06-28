В школьной жизни важен план и распорядок, чтобы оптимизировать учебный процесс. В этом нам помогут календарь учителя на 2020-2021 год, которым могут пользоваться и школьники. Ведь это так удобно - иметь перед глазами учет дней и времени. Пока неизвестна информация о каникулах и о планах на дистанционное обучение, поэтому на данных документах выходные дни выделены не были.

Школьный календарь 2020-2021

Этот календарь выполнен в ярких цветах. Желтым обозначены месяцы 2020 года, а оранжевым - 2021. Стильный, с оригинально оформленной сеткой месяцев. Предназначен для печати на листах А4. Альбомная ориентация. В ячейках можно делать пометки, разработав условные обозначения 😉

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Календарь на 2020-2021 учебный год

Формат А4,

месяцы с сентября 2020 по май 2021 года,

зеленый цвет,

компактный и лаконичный,

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Календарь-планер учителя

Этот документ поможет вам делать заметки на каждый день и ничего не забывать. Вы всегда будете помнить когда родительское собрание, классный час, чаепитие, школьный концерт, экскурсия и многое другое. Этот шаблон альбомной ориентации. PDF, А4.

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С каникулами

С примерными периодами каникул. PDF, А4, с условными обозначениями

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