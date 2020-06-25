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Карманный календарик 2021 год в PDF для печати

Карманный календарик на 2021 год не обязательно покупать в магазине, вы можете скачать файл PDF с нашего сайта и распечатать на своём домашнем принтере.

Горизонтальные

Карманный календарик 2021

  • На одном листе А4 умещается 9 календарей размером 9,5 x 6,5 см.
  • Я предлагаю вам красочные шаблоны с яркой цифрой 2021 посередине.
  • Нажмите на изображение ниже, и вам откроется фото в оригинальном размере.
  • Фон в пастельных тонах с цветами.
  • PDF-формат

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Вертикальные

вертикальный карманный календарь 2021

  • 9 календариков на одном листе А4. Размер каждого: 6,5 x 9,5 см. Граница для вырезания.
  • черно-белые и красным выделены выходные дни.
  • Год расположен по центру,
  • PDF

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