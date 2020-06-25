Карманный календарик на 2021 год не обязательно покупать в магазине, вы можете скачать файл PDF с нашего сайта и распечатать на своём домашнем принтере.
Горизонтальные
- На одном листе А4 умещается 9 календарей размером 9,5 x 6,5 см.
- Я предлагаю вам красочные шаблоны с яркой цифрой 2021 посередине.
- Нажмите на изображение ниже, и вам откроется фото в оригинальном размере.
- Фон в пастельных тонах с цветами.
- PDF-формат
Вертикальные
- 9 календариков на одном листе А4. Размер каждого: 6,5 x 9,5 см. Граница для вырезания.
- черно-белые и красным выделены выходные дни.
- Год расположен по центру,
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