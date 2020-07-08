Готовь сани летом, ищи календарь на будущий 2021 год по месяцам заранее. По этому случаю подготовила для вас два вида календарей - черно-белый и цветной. Оба варианта книжной ориентации (листы расположены вертикально). Эти макеты годятся для печати в формате А4. Отличительной особенностью - достаточно крупные цифры. Если же вам нужны календари 2021 г с очень большими цифрами, то переходите по ссылке. Даты расположены в виде сетки, что ограничивает их друг от друга. Каждая дата находится в своём поле, что облегчает планирование.

Цветной календарь 2021

Нажимайте на календари, будут открываться файлы в оригинальном размере. Сохраняйте их из всплывающих окон и печатайте в хорошем качестве.

Скачать календарь 2021 по месяцам одним PDF-документом:

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Черно-белый простой календарь по месяцам на 2021 г

Ниже показана часть календаря, всего 4 листа. В шаблоне, конечно же, все 12 месяцев по странично.

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