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Календарь на 2021 год по месяцам

Готовь сани летом, ищи календарь на будущий 2021 год по месяцам заранее. По этому случаю подготовила для вас два вида календарей - черно-белый и цветной. Оба варианта книжной ориентации (листы расположены вертикально). Эти макеты годятся для печати в формате А4. Отличительной особенностью - достаточно крупные цифры. Если же вам нужны календари 2021 г с очень большими цифрами, то переходите по ссылке. Даты расположены в виде сетки, что ограничивает их друг от друга. Каждая дата находится в своём поле, что облегчает планирование.

Цветной календарь 2021

Нажимайте на календари, будут открываться файлы в оригинальном размере. Сохраняйте их из всплывающих окон и печатайте в хорошем качестве.

 

Календарь на январь 2021Календарь на 2021 год по месяцам

Календарь на 2021 год по месяцамКалендарь на 2021 год по месяцам

Календарь на 2021 год по месяцам Календарь на 2021 год по месяцам

Календарь на 2021 год по месяцам Календарь на 2021 год по месяцам

Календарь на 2021 год по месяцам Календарь на 2021 год по месяцам

Календарь на 2021 год по месяцам Календарь на 2021 год по месяцам

Скачать календарь 2021 по месяцам одним PDF-документом:

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Черно-белый простой календарь по месяцам на 2021 г

Ниже показана часть календаря, всего 4 листа. В шаблоне, конечно же, все 12 месяцев по странично.

Календарь на 2021 год по месяцам

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