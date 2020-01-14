Свежие публикации
Лунный календарь на 2020: фазы луны по месяцам
2020
Лунный календарь на 2020: фазы луны по месяцам
Ориентируясь на лунный календарь 2020 года, приведенный на этой странице, вы всегда будете знать, по каким числам полнолуние и другие...
Как начать учиться рисовать? 7 Советов
Уроки
Как начать учиться рисовать? 7 Советов
Привет всем любителям графики! Это гостевая статья в graffiks.ru от блога econdude.pw где мы поговорим о том, как начать учиться рисовать....
Поле для Морского боя распечатать
шпаргалки
Поле для Морского боя распечатать
Игра “морской бой” остаётся популярной во все времени. Для того, чтобы играть в Морской бой необходимы две карточки, на которых...
Календарь настенный на 2020 год
Календари
Календарь настенный на 2020 год
Данный вид настенных календарей очень популярен, потому что вы видите перед глазами целый квартал текущего года. Я предлагаю вам скачать...
Датированный ежедневник на 2020 год скачать бесплатно
Планинги, органайзеры, ежедневники
Датированный ежедневник на 2020 год скачать бесплатно
Всем деловым людям необходимо фиксировать свои важные дела на бумаге. Это привычно и удобно, нет шанса забыть про встречу или...
Календарь домик на 2020 год
2020
Календарь домик на 2020 год
Настольные календари пользуются большой популярностью, и самые ходовые из них вида "Домик". Это календари треугольной формы. Их легко сделать самим....
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