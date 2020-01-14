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2020 Лунный календарь на 2020: фазы луны по месяцам Ориентируясь на лунный календарь 2020 года, приведенный на этой странице, вы всегда будете знать, по каким числам полнолуние и другие...

Уроки Как начать учиться рисовать? 7 Советов Привет всем любителям графики! Это гостевая статья в graffiks.ru от блога econdude.pw где мы поговорим о том, как начать учиться рисовать....

шпаргалки Поле для Морского боя распечатать Игра “морской бой” остаётся популярной во все времени. Для того, чтобы играть в Морской бой необходимы две карточки, на которых...

Календари Календарь настенный на 2020 год Данный вид настенных календарей очень популярен, потому что вы видите перед глазами целый квартал текущего года. Я предлагаю вам скачать...

Планинги, органайзеры, ежедневники Датированный ежедневник на 2020 год скачать бесплатно Всем деловым людям необходимо фиксировать свои важные дела на бумаге. Это привычно и удобно, нет шанса забыть про встречу или...