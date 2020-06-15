Из года в год популярностью пользуются календари с пустыми ячейками, в которых можно оставлять записи, напоминания, делать заметки. Не стал исключением и 2021 год. На сегодняшний день пользователи заранее ищут себе такие календари. И не случайно - они очень удобны, в больших квадратах достаточно места. Стиль - минимализм, цвет - черно-белый и оттенки серого.

Я предлагаю вам скачать PDF календарь 2021, на 12 листах которого располагаются все месяцы года. Каждый месяц - на своём отдельном листе. Даты в отдельных ячейках в виде таблицы. В верхней части - миниатюры текущего и следующего месяцев, что удобно для планинга.

Горизонтальный

Ориентация альбомная, белый фон с черным шрифтом.

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Вертикальный

Даты выполнены некрупным шрифтом, для того, чтобы оставалось больше места для напоминаний. Ориентация: книжная.

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